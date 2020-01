Young Nudy’s tour dates



3/20 – Oxford, MS – Lyric Oxford

03/21 – Memphis, TN – Growlers

3/24 – Dallas, TX- Dallas Trees

3/25 – Houston, TX – The Studio at Warehouse Live

03/27 – San Antonio, TX – The Aztec Theater

03/28 – Austin, TX – Come take it live

3/31 – Mesa, AZ – Club Red

4/1 – Santa Ana, CA – The Observatory

4/3 – Los Angeles, CA – The Roxy Theater

4/4 – San Francisco, California – Slim’s

4/7 – Denver, CO – Marquis Theater

4/9 – Minneapolis, MN – The Fine Line

4/10 – Chicago, IL – Lower Lounge

4/11 – Milwaukee, WI – The Rave

4/13 – Detroit, MI – The Refuge

04/15 – Boston, MA – Paradise Rock Club

04/16 – New York, NY – The Gramercy Theater

4/18 – Huntington, NY – The Paramount

4/20 – Philadelphia, PA – The Foundry

4/22 – Silver Spring, MD – The Fillmore

4/24 – Charlotte, NC – The metro

4/25 – Charleston, SC – Music Farm

4/28 – Baton Rouge, LA – Varsity Theater

04/29 – Birmingham, AL – Zydeco

4/30 – Atlanta, GA – Believe Music Hall