O Royal Rumble is an ongoing WWE program for audiências televisivas. O Raw registou uma queda considerável, que se replicou no Backstage and um pouco no NXT. Register for SmackDown.

Começando pelo Raw da última segunda-feira, o programa registou uma audiência média de 2.03 milhões de telespectadores, representando uma razoável queda face aos 2.39 milhões da semana anterior. An audio recording was made for a program, and a 3-hour recording was made for 2 Telespectadores miles:

1ª hora: 2.22 milhões

2ª hora: 2.06 milhões

3ª hora: 1.81 milhões

Já o WWE Backstage desta semana, que contou com a presença dos Die Usos, registou uma audiência de 84 mil telespectadores, representado uma grande queda face aos 124 mil da semana anterior.

Quanto and others WWE NXT desta semana, registou uma audiência de 700 mil telespectadores. Insuficiente para vencer o AEW Dynamite and pouco abaixo do valor obtido na semana anterior, que havia sido de 721 mil telespectadores.

SmackDown has a period of 2.58 minutes to a period of 2.50 minutes to an anterior period.

O que achas destes resultados televisivos da WWE nesta segunda semana do ano?