WWE NXT UK (01/23/2020): Qualification for the collision of the worlds

A WWE Transmitiu esta quinta-feira mais uma edição do seu programa semanal dedicado à divisão do Reino Unido, and that means foco lutadores britânicos or que lutem pela Europa, entre eles a portuguesa Murderer Kelly,

O destaque deste NXT UK vai para dois Fights de qualificação para o NXT Cruiserweight Championship Fatal 4-Way Match que vai acontecer no WWE Worlds Collide. Jordan Devlin and Travis Banks fight Iranian players who don’t fight them.

Fought marcados for WWE Worlds Collide

Outro destaque deste show vai para a sua abertura, onde tivemos um segmento em que apresentado o “novo” título de WALTER, que deixou de se chamar WWE UK Championship and passou a chamar-se NXT UK Championship.

No Outro Combat da noite tivemos uma vitória de Ilja Dragunov about Josh Morrel, a tendo against an Antigo Candidato including the NXT UK Championship, Joe Coffey.

resultados

– Jordan Devlin venceu Ligerro

– Ilja Dragunov venceu Josh Morrel

– Travis Banks venceu The Brian Kendrick

O que achaste da edição desta semana do WWE NXT UK?