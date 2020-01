TCL Plex Review - Good Smartphone with Quad-Bluetooth and Smart Key

TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(1684 – 3011, n = 4) Average Smartphone category

(573 – 5576, n = 421) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(851 – 1094, n = 4) Average Smartphone category

(75-8374, n = 421) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(1057 – 1274, n = 4) Average Smartphone category

(93-6916, n = 422) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(1657 – 2984, n = 4) Average Smartphone category

(375-5133, n = 449) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(1571 – 1878, n = 4) Average Smartphone class

(70-20154, n = 449) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(1621 – 2047, n = 4) Average Smartphone class

(88-10427, n = 449) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(1724 – 3026, n = 4) Average Smartphone category

(486-4909, n = 501) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144

1698 points ~ 100% + 105%

Motorola One Zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(823 – 1000, n = 4) Average Smartphone category

(53-7150, n = 501) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(937 – 1175, n = 4) Average Smartphone category

(68-6319, n = 502) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(1708 – 3000, n = 4) Average Smartphone category

(293-4900, n = 541) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(1427 – 1814, n = 4) Average Smartphone category

(43-11302, n = 540) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(1606 – 1989, n = 4) Smartphone class average

(55-8338, n = 543) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096

17876 points ~ 100% + 16%

Average Qualcomm Snapdragon 675

(15461 – 19511, n = 4) Average Smartphone category

(735-45072, n = 701) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144

39745 Points ~ 100% + 51%

Motorola One Zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(26320 – 30180, n = 4) Average Smartphone category

(536-209204, n = 699) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144

27843 Points ~ 100% + 22%

Motorola One Zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(22767 – 26910, n = 4) Average Smartphone class

(662 – 97276, n = 699) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(3.1 – 5.2, n = 4) Average Smartphone class

(0.61 – 60, n = 211) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(3 – 4.8, n = 4) Average Smartphone class

(0.21 – 33, n = 210) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(8 – 8.9, n = 4) Average Smartphone category

(1.4 – 60, n = 215) TCL Plex

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 6144Samsung Galaxy A50

Samsung Exynos 9610, Mali-G72 MP3, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola one zoom

Qualcomm Snapdragon 675, Adreno 612, 4096From Qualcomm Snapdragon 675

(9 – 9.9, n = 4) Average Smartphone category

(T) tcl phone