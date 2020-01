Spoiler: WWE NXT UK (Janeiro and Fevereiro 2020)

A WWE realizou esta sexta-feira, na cidade de York, a Primeira de duas noites de gravações de algumas edições do NXT UK. You can download the program for Janeiro and Fevereiro.

Aqui deixamos os spoilers completos da primeira noite de gravações. Amanhã atualizaremos o post com os spoiler da segunda noite de gravações do WWE NXT UK.

Atenção: A WWE-Pode-Mudar and a transmission-Pode-Pode-Pode for fights and segments. Esta é apenas a ordem pelo qual foram gravados.

Episódio 1

Undisputed ERA and WWE worlds collide, na véspera do Royal Rumble. Neste segmento, WALTER receives the NXT UK Championship, replaces the WWE UK Championship.

– Jordan Devlin venceu El Ligero and qualification for NXT Cruiserweight Championship Match do WWE Worlds Collide.

– Ilja Dragunov venceu Josh Terry. Depois do Combate, Ilja Dragunov is a promo in the fight against Finn Bálor and WWE Worlds Collide.

– Travis Banks venceu The Brian Kendrick and Qualifiers for NXT Cruiserweight Championship Match do WWE Worlds Collide. Assim sendo, Angel Garza vai defenders against Isaiah “Swerve” Scott, Jordan Devlin and Travis Banks do not collide WWE worlds.

Episódio 2

– The Brit-Am Bruisers Venceram The Hunt Num Tag Team Match.

Eddie Dennis wrote a promo for Trent Seven, confirming that a feud is going on that will last a long time. Ambos os lutadores acabaram o segmento envolvidos numa brawl.

– Isla Dawn by Nina Samuels.

– Ridge Holland venceu Tyson T-Bone.

– Empire (Alexander Wolfe, Fabian Aichner & Marcel Barthel), Mark Andrews, Flash Morgan Webster & Dave Mastiff, Six Man Tag Team Match.

Episódio 3

– Piper Niven venceu Dani Luna.

– Tyler Bate venceu A-Kid. Fighting Depois, Joseph Conners apareceu e atacou Tyler Bate.

– Ashton Smith & Oliver Carter with Lewis Howley & Sam Stoker.

Kay Lee Ray is responsible for the fight against Toni Storm at the NXT UK Women’s Championship. Caso Toni Storm perca, nunca mais poderá lutar versus Kay Lee Ray pelo título.

– Aoife Cusack (Valkyrie) fez a sua estreia o vencer Amale.

– Dave Mastiff venceu Saxon Huxley.

– Trent Seven venceu Eddie Dennis numa Street Fight and Turnbuckles do Ringue estiveram desprotegidos.

