Seth Rollin's criticism of the WWE has become loud

Não Sabemos até que ponto estas declarações em kayfabe ou são genuínas do lutador, mas o que parece dos últimos meses, é que Seth Rollins é um heel nato. E esta semana voltou a acontecer mais um caso, and Seth Rollins apontou as suas “armas” aos fãs da WWE.

Among others, San Antonio Express News, the current Raw Tag Team Champion and “Monday Night Messiah”. O lutador disse o seguinte:

Estamos numa era diferença daquela em que estávamos antigamente. Agora, é fácil ser um antagonista, porque… qualquer pessoa que consuma entretenimento tem uma voz para se fazer ouvir. Podem dizer Online tudo aquilo que Querem, e mesmo que só uma ou duas pessoas respondam a isso, semper são mais uma ou duas pessoas das que eram há 20 anos, quando só estavam Sentadas no sofá da sala ea falar Porcaria para os amigos .. O nosso público procura coisas para reclamar, para probl gostar and para tomar partidos. It is broadcast up to one day after the other. Se conseguires desempenhar um papel de herói durante muito tempo, estarás a fazer algo incrível.

Estas Declarações de Seth Rollins surgem então numa altura em que o lutador já mais do que assumiu o seu papel de Heel no WWE Raw, onde já é Raw-Tag-Team-Champion ao lado de Buddy Murphy, depois de um Periodo em que a empresa o tentou Colocar Como Principal Babyface and Cara da Companhia. All in all, Seth Rollins ended the WWE Universal Championship in a cell match against “The Fiend”.

Desde então que o lutador tem vindo a fazer a sua voz ouvir-se por várias vezes, culpando sobretudo os fãs que deixaram de o apoiar enquanto Babyface, praticamente obrigando a companhia a torna-lo novamente heel.

Concordas com estas declarações de Seth Rollins? Achas que os fãs da WWE reclamam demais?