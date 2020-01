Rusev fala da rivalidade versus Lana and Bobby Lashley

Rusev numa entrevista que aconteceu esta segunda-feira, falou de vários temas, mas o grande foco como seria de esperar a rivalidade entre ele contra a sua mulher Lana and Bobby Lashley.

E Rusev afirmou mais uma vez que erk tem tem problemas ao ver a sua esposa a beijar outro homem.

O que está a acontecer disch que o Brad Pitt or outro ator em Hollywood faz. Nós somos atores e algumas histórias requerem que aconteçam estas situações e nós podíamos ter dito que erk, mas nós probl somos assim, somos profissionais.

You can solve a problem with Bobby if you have a problem with the topic or if you have a problem with the topic or if you want to have a problem with the topic – I come from Lana to Bobby Lashley.

Eu replyo semper que erk é a mim que tem de perguntar, é ela que beija o Bobby Lashley, é ela que tem de perguntar como ela se sente.

This does not exist elogios suficientes for Bobby Lashley. Extremades educado e respeitoso e é uma pessoa impecável. Não é um daqueles veteranos teimosos, erke ele está mesmo disposto a tudo como nós para fazer esta história funcionar.

Também nesta entrevista, Rusev afirmou que Vince McMahon and Elogiou vezes pelo seu act durante esta rivalidade.

Pensas que esta rivalidade já deveria ter acabado? What about the story of Rusev, Lana and Bobby Lashley?