Ricochet competes against WWE champion Brock Lesnar no Raw

WWE Champion Brock will not be on the show, and no program for next week will be presented. E assim foi, com Brock Lesnar and ir ao ringue acompanhado, como semper, by Paul Heyman.

O manager do WWE Champion fez então for a promotion onde voltou a lembrar que Brock Lesnar vai entrar no Royal Rumble Match of men como nº 1 e que eliminar os outros 29 lutadores um por um, até à vitória final. No entanto, youve to lutador que veio fora falar e confrontar o campeão.

Ricochet apareceu, de forma surpreendente, no stage do Brock Lesnar cara a cara. O “One and Only” is what WWE-Champion and -Desafiou-O have to offer for the fight against no raw material. No Entanto, no withdrawal or preparation for the demolition.

O high-flyer foi então mais long e disse que Brock Lesnar and que estava, ele sim, com medo. O WWE Champion regressou então ao ringue, muito mal disposto pela provocação, e deu apenas for pontapé low blow em Ricochet. Depois, pegou no microfone e afirmou que disch tinha medo dele.

Champ out. @ BrockLesnar was not afraid of @KingRicochet. He’ll see him and 28 other superstars THIS SUNDAY at #RoyalRumble! #RAW pic.twitter.com/lr0HnoZYY4

– WWE (@WWE) January 21, 2020

O que achaste deste segmento envolvendo o WWE champion Brock Lesnar e Ricochet?