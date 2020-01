real XT smartphone in review: Good low light performance

realm XT

18698 Points ~ 100% + 37%

Average Smartphone category

(6969 – 82947, n = 35)

42935 Points ~ 100% + 12%

realm XT

Qualcomm Snapdragon 712, Adreno 616, 6144Nokia 7.2

Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 4096Gigaset GS290

Mediatek Helio P23 MT6763ν, Mali-G71 MP2, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola Moto G8 Plus

Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096Qualcomm Snapdragon 712 Dealer

Average Smartphone category

(24176-100390, n = 35)

49142 points ~ 100% + 18%

realm XT

Qualcomm Snapdragon 712, Adreno 616, 6144Nokia 7.2

Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 4096Gigaset GS290

Mediatek Helio P23 MT6763ν, Mali-G71 MP2, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola Moto G8 Plus

Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096Qualcomm Snapdragon 712 Dealer

Average Smartphone category

(5938 – 209164, n = 35)

86043 Points ~ 100% + 39%

realm XT

Qualcomm Snapdragon 712, Adreno 616, 6144Nokia 7.2

Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 4096Gigaset GS290

Mediatek Helio P23 MT6763ν, Mali-G71 MP2, 4096Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144Motorola Moto G8 Plus

Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096Qualcomm Snapdragon 712 Dealer

Average Smartphone category

(40620 – 168185, n = 35)

92147 Points ~ 100% + 20%

realm XT

Qualcomm Snapdragon 712, Adreno 616, 6144Nokia 7.2

Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512, 4096

157877 Points ~ 58% -28%

Gigaset GS290

Mediatek Helio P23 MT6763V, Mali-G71 MP2, 4096

108862 Points ~ 40% -50%

Xiaomi Mi 9 Lite

Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616, 6144

172068 Points ~ 64% -21%

Motorola Moto G8 Plus

Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096

169222 points ~ 63% -23%

Middle Qualcomm Snapdragon 712

Average Smartphone category

(84645-534558, n = 35)

270267 Points ~ 100% + 24%