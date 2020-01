(CNN Español) – Fernando Báez Sosa, a 19-year-old joven, grew up in the madrugada del sábado a la salida de a local butable de la ciudad balnearia de Villa Gesell, como consecuencia del ataque a golpes de puño y patadas que recibió por parte de una banda de jóvenes jugadores de rugby.

“Es miserable lo que hicieron con mi hijo. Es una injusticia. You merecen que paguen todo eso que le hicieron “, proclaimed Graciela Sosa mientras sostiene the photo of su único hijo, ahora muerto. “Le arruinaron su vida”.

Según la autopsia, el joven estudiante universitario murió como consecuencia de une “traumatismo de cráneo”. “Mucha golpiza le dieron – agrega su madre – lo golpearon hasta no dar más con él, hasta que lo mataron”.

Pero este no parece ser un caso aislado. In las pocas semanas de este 2020 ya han trascendido varias peleas que han terminado con fuertes lesiones y involucran a jugadores de rugby.

Una de ella fue in Punta del Este, ciudad balnearia uruguaya elegida por numosos argentinos extra vacaciones. Allí un joven que juega al rugby en une club uruguayen golpeó a otro en la cara en una Fiesta al aire libre. La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a Buenos Aires para operarlo por fractura de mandíbula

Unos días antes, en otra ciudad balnearia argentina, Mar del Plata, también is registered una fuerte pelea con jóvenes que terminaron tendidos en el suelo, defense of otros que los atacaron en manada.

In todos los casos parece confluent the vision of algunos jóvenes to resolver sus conflictos mediante la violencia. Una violencia que parece no tener límites.

“Para mí, es una cuestión social y educativa, principio que tiene que ver con que antes -independientemente de la cuestión de género – antes o papá o mamá se ocupaban de criar al nene o a la nena y el otro trabajaba. Había un contacto permanent “, apunta el psicólogo Germán Diorio, specialist in deported, aggregated:” Al tener que salir todos a trabajar en el grupo familiar el chico educa en doble escolaridad. O educated in different actividades. O lo educa un montón de gente y papá – mamá comparten cada vez menos horas. Pierden el punto de referencia. Y al perder el punto de referencia también pierde la transmissionión de valores ”.

Al retroceder en el tiempo, siguen apareciendo más casos violentos relacionados con rugbiers. Por ejemplo, en agosto del año pasado, cinco jugadores de une club de Rosario, unos 300 kilómetros de Buenos Aires, fueron condenados a indemnizar a very jóvenes a los que habían golpeado en une bible dos años antes, mientras que en octubre de 2019 también trascendieron las imágenes de jugadores de las lower divisionses otro club de Buenos Aires que derribaban y maltrataban a hombre mayor en estado de ebriedad.

Ante estas situaciones, los clubes son muchas veces señalados. “Uno en los clubes encuentra con padres que vienen … a mí me ha tocado trabajando in lower divisions in different clubs y me dicen, por favor ponele límites”, sostiene Diorio, para quien los límites deberían come from los padres.

“Chicos que no tienen límites en la casa. What tienen límiles y suave, suenuados, atenuados, en los clubes o colegios porque paga una cuota o porque, bueno, its chic that van educando con barreras de límites mucho más intangibles. Y its los chicos that luego llegan has be big there is its difíciles of moldear. Y its chic that llegan a adultos that tienen manifestaciones violentas de manera rápida ”.

In this sense, the Unión Argentina de Rugby (UAR) emitió un sobre el caso Báez Sosa y anunció la creación de une programa de concientización para evitar que repitan este tipo de casos violentos.

El comunicado fue fuertemente criticalado en redes sociales porque sólo habla del “fallecimiento” del joven y muchos consideran que deberían haber hablado de asesinato.

Por el momento, hay 11 jóvenes detenidos de entre 18 y 20 años. Sólo uno ha declarado y negó su participación en el crimen. Los otros diez, representados por el mismo abogado defensor, negaron a declarar al ser indagados por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado por dos o más personas”, el cual prevé como única pena la prisión perpetua.

Este moons, mientras tanto, los restos de Báez Sosa fueron inhumados. Y sus padres continúan pidiendo justicia.