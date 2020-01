(CNN) – “Parasite” convirtió en la primera película en idioma extranjero en ganar el codiciado premio al mejor elenco del Sindicato de Actores (Screen Actors Guild, SAG Awards) el domingo por la noche, coronando una ceremonia anual que iba siguiendo el guide in terms of individual victories.

El elemento más sorprendente del evento podrían haber sido los discursos de aceptación, que estaban prácticamente desprovistos de política, aparte de los comentarios de Robert De Niro al recibir a premio por sus logros durante su vida.

The victoria of “Parasite” broke lo that había sido una noche en la que las personas de color fueron pasadas por alto por completo, mientras el sector está bajo a mayor escrutinio por la falta de diversidad en sus premios.

“Parasite”

“Estoy muy honrado de recibir este premio frente a actores tan increíbles que admiro. Nunca olvidaré esta hermosa noche ”, dijo el miembro del reparto Song Kang Ho worked with a translator.

Cinco miembros del elenco de “Parasite”, from a total of 10, subieron al escenario a recibir el premio.

El director Bong Joon Ho fue visto grabando orgullosamente el triunfo del elenco desde su asiento.

Los premios del gremio se observan de cerca en busca de pistas sobre cómo podría resultar la carrera de los Oscar, pero el presunto favorito de los Premios de la Academia, la épica “1917” de la Primera Guerra Mundial, realmente no se presta a la designación de “elenco”, y no estuvo entre los nominados de SAG.

Joaquin Phoenix y Renee Zellweger recibieron los mejores premios de actuación por “Joker” y “Judy”, por su interpretación del villano del cómic y at atmentmentada cantante Judy Garland, respectively.

“Judy Garland, 50 años después, tu comunidad está pensando en ti esta noche”, dijo Zellweger.

With various discursos con orientación política en los Globo de Oro a principios de estes mes, the ceremony is centered much less in personal than in political. Eso cambió breandoe cuando De Niro aceptó su premio, haciendo una defensa absoluta de los actores que seen en la arena pública, sin ofrecer disculpas por tener “una voz más grande” debido a su estrellato, y señaló: “Como ciudadano, tengo derech como cualquiera… a expresar mi opinión ”.

Robert De Niro en los SAG Prize.

Los premios a actores secundarios también fueron para presuntos favoritos, ya que Laura Dern y Brad Pitt ganaron por “Marriage Story” y “Once Upon a Time… in Hollywood”. (Jennifer Lopez, ignada por los Oscar por su papel en “Hustlers”, fue una de las vencidas).

Pitt ofreció a discurso humorístico de aceptación, en el que empezó diciendo: “Tengo que agregar esto à mi perfil de Tinder”. Luego procedió a bromear que el papel – a hombre quita la camisa y tiene une marital irregular – realmente no estaba mucho knew how to win.

Como si fuera una señal, Pitt’s show, Jennifer Aniston, recogió más tarde a premio para el drama entre bastidores “The Morning Show”, which represented the primera victoria para el nuevo servicio de programming de Apple TV +.

The victoria fue indicativa de una noche en la que los votantes del SAG will repartieron la riquera una diversead de servicios. Amazon consiguió su segundo premio al mejor conjunto de comedia para “The Marvelous Mrs.Maisel”, así como para el actor Tony Shalhoub, y agregó a Phoebe Waller-Bridge para “Fleabag”, ganadora de un Emmy.

The Netflix historia of the familia real británica, “The Crown”, fue coronada por primera vez como mejor conjunto dramático.

Peter Dinklage, mientras tanto, ganó por primera vez, después de seis nominaciones, por “Game of Thrones” by HBO.

In addition to the fact that Hollywood wants to disrupt viendo sus propias historias, Sam Rockwell and Michelle Williams fueron reconocidos in the category of película / miniserie por “Fosse / Verdon” of FX.

SAG es el único premio televisado de los cuatro gremios que representan a actores, escritores, directores y productores, no es el barómetro más trusted in terms of predicción de los Premios de la Academia.

El sábado, el Gremio de Productores premió a “1917”, luego de su victoria en los Globo de Oro.

Entre los gremios, los productores han sido los mejores indicativos de los Oscar, con su ganador a mejor película alineándose con the eventual elección del Oscar en ocho de los últimos 10 años, including “Green Book” in 2019. SAG eligió “Black Panther” para el premio de reparto el año pasado.

Durante ese lapso, el Gremio de Directores (DGA) a coincidido con el ganador del Oscar en seis ocasiones, y SAG y el Gremio de Escritores (WGA) cuatro cada uno. El DGA and WGA entregarán sus premios el 25 de enero y el 1 de febrero, respectively.

Los premios de cine y televisión para el reparto de dobles de acción, presentados antes del aire, fueron para “Avengers: Endgame” y “Game of Thrones”.