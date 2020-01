(CNN) – Jennifer Aniston and Brad Pitt compartmentieron algunas risas y mostraron cortesía mutua en los Premios SAG. Ahora hay llamados para que los amistosos exesposos vuelvan.

Por eso es que no podemos tener cosas bonitas.

Todo comenzó durante el evento, particularly cuando Pitt aceptó su premio por su destacada actuación como masculine actor en papel secundario en “Érase una vez… en Hollywood”.

“Honest seamos, fue una actuación difícil”, bromeó Pitt. “El tipo que se droga, quita la camisa y no rise bien con su esposa. Es una gran exageración. Big “.

The cámara luego cortó a una toma de Aniston, qui aplaudió la broma.

Aniston y Pitt estuvieron casados ​​durante cinco años between 2000 and 2005.

Cuando Aniston recogió su premio por su desempeño sobresaliente como actriz en un serie dramática, algunos reporteros capturaron a Pitt viendo su discurso en los monitores detrás del escenario.

“Capturamos este momento genial cuando Brad se detuvo y vio a Jen ganar su Premio Sag, no podía dejar de sonreír”, escribió el reportero de E! Jason Kennedy and Twitter.

Luego los dos fueron fotografiados intercambiando saludos detrás del escenario. Will occur same y reacciones fuertes.

In the Globos de Oro a principios de estes mes, Pitt llamó a Aniston una “buena amiga”.

¿Podría ser que estos son simplemente dos exesposos que pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo e interactuar amablemente el uno con el otro? In Rachel Green’s palabras, “eso, mi amigo, es lo que llaman cierre”.