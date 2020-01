MVP has not played a men's Royal Rumble Match

Como seria de esperar estas últimas horas antes do Royal Rumble against Royal Rumble.

E ao que tudo indica uma das surpresas que vamos ter no Herren Royal Rumble Match será a presença de MVP.

Interesting. #RoyalRumble pic.twitter.com/iHWbYSN4se

– WrestlingNews.co – WWE / AEW News (@WrestlingNewsCo) January 25, 2020

Como podem no tweet acima, etc. Royal Rumble.

Ainda assim e sem desprimor por MVP and pelo seu talento enquanto lutador, em em Royal Rumble and especula nomes como de Edge and CM Punk, a Verdade and an Alguém como MVP seria um pouco anti-climático.

Gostarias de ver MVP an aparecer no men’s Royal Rumble? What if you don’t have a Royal Rumble?