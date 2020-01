(CNN Español) – A group of migrants who intend to take up México forcejeó con miembros de la Guardia Nacional mexicana en el Puente Internacional Rodolfo Robles, que conecta Tecún Umán, Guatemala, con Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, México.

De acuerdo con el periodista Raúl Vera, collaborator of CNN, who will encuentra en Ciudad Hidalgo, el hecho s’regó aproximadamente a las 8:30 de la mañana, local hora, cuando los migrantes quisieron irrumpir por la fuerza a territorialio mexicano.

Según Vera, an agent from the Instituto Nacional de Migración pudo explicar through a bocina that deberán subjectarse a las leyes mexicanas para su ingreso al país.

“Están ingresando de manera irregular à México, deben portar una visa mexicana o documento migratorio”, the dijo el agente de migración. “No es un hecho que Estados Unidos le otorgará asilo, al contrario, lo podría regresar de inmediato a Guatemala; México le ofrece oportunidad de empleo ”.

Situación en el puente internacional Rodolfo Robles. Credit: ISAAC GUZMAN / AFP via Getty Images

Sin pase à mayores, finally the ambient calms down and dio paso al ingreso a los migrantes pequeños grupos a unas estaciones donde se les explicarán sus derechos y sus opciones.

“Queremos pasar, solo queremos seguir para adelante”, gritó uno de los extranjeros.

In su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes that in su país hay trabajo para los migantes centroamericanos en frontera sur del país. Según el mandatario, 4,000 puestos estarían available in esa zona.