Mandy Rose renova contrato com a WWE

Like SmackDown, Mandy Rose and Sonya Deville, for checking fitness and training by Bradley Martyn, for the YouTube channel. A new message is sent from a WWE during a conversation with Mandy Rose.

Não se sabe ao certo quando é que a renovação aconteceu, mas tudo leva a crer que tenha sido recentemente e que o contrato de Mandy Rose com a WWE dure agora até 2025 For more information about WWE Backstage, see como tem acontecido com outras renovações.

Mandy Rose was released as WWE in 2015 and has Tough Enough. You will receive a list of all the options and information available to get SmackDown and Fire & Desire from Sonya Deville.

Nos próximos dias deverão então surgeir mais informações e a confirmação oficial desta renovação de Mandy Rose com a WWE, and curious perception of an empresa apostará mais na lutadora nos próximos meseses.

Achas que Mandy Rose has a WWE account?