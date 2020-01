(CNN) – Estados Unidos tiene su primer caso confirmado de un nuevo virus que apareció en Wuhan, Chine, el mes pasado, anunciaron el martes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. The virus has locked up there cientos y mató a seis personas in Asia.

El paciente masculino está aislado en el Providence Regional Medical Center in Everett, Washington. You are a resident of Estados Unidos.

El hombre viajó desde Wuhan a Washington, pero dijo that no asistió a los mercados de animales donde muchos de los pacientes get infected.

Los funcionarios están recopilando una lista de personas con las que el paciente pudo haber tenido contacto desde su regreso a Estados Unidos. El virus Wuhan puede propagarse de persona a persona, pero no tan fácilmente como los virus como el sarampión o la gripe.

Los CDC pas identifica al paciente.

In el aeropuerto de Narita, Japan, instalaron monitors the terms to revisit the temperatura of los pasajeros. (Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Los CDC también anunciaron el martes que comenzará a assessar a los pasajeros que vuelan directa o indirectamente desde Wuhan al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta and al Aeropuerto Internacional Chicago O’Hare.

El 17 de enero, los CDC examinaron a los pacientes que llegan desde Wuhan al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, luego al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles and al Aeropuerto Internacional de San Francisco.

Hasta la fecha, el virus Wuhan ha infected with 313 people y ha dejado al menos 6 in a brote than ha llegado has 5 countries, including Estados Unidos con caso encontrado en el estado de Washington.

El número de casos confirmados en Chine continental es de 307, y los casos mundiales alcanzan los 313, según los CDC y los informs the adicionales de las comisiones municipal de salud el martes.

Precauciones de viaje

Los CDC elevaron su aviso de viaje a Wuhan, China, del nivel 1 to nivel 2, very possible levels, según su sitio web.

El martes por la mañana, los CDC aconsejaron a los viajeros que “practiquen las precauciones habituales”, que es parte de su estado de “Vigilancia – Nivel 1”. From the martes of the late, from the agency aconsejó to los viajeros that “practiquen precauciones mejoradas” aumentó el estado to “Alerta – Nivel 2”. El nivel más alto, “Advertencia – Nivel 3” aconseja a los viajeros that “eviten los viajes no esenciales”.

La agencia ahora recomienda que los viajeros a Wuhan eviten el contacto con personas enfermas, animales muertos o vivos y mercados de animales. Agrega que “la información preliminar suggest que los adultos mayores y las personas con afecciones de salud subyacentes pueden tener un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por este virus”.

“Este nuevo coronavirus tiene el potencial de causar enfermedades graves la la muerte”, says CDC.

Hasta la fecha, el coronavirus de Wuhan ha matado à 9 personas e infectedado à otras 440 en toda China continental, según el ministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Li Bin.

In todo el mundo, 447 personas han sido infectadas.

Un tercer caso ha sido confirmado en Tailandia, dijo Li en Beijing el miércoles.

Las tres nuevas muertes ocurrieron en Wuhan, in the province of Hubei, it is created that originated el virus, aggregated Li.

Fuera de China continental, ahora se han confirmado 3 casos en Tailandia, 1 caso en la isla de Taiwán, 1 caso en Corea del Sur, 1 caso en Japón y 1 caso en Estados Unidos.

Con información by Steven Jiang in Beijing and Isaac Yee in Hong Kong