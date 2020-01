The result of the WWE Worlds Collide League!

Pontuação máxima possível: 100 pontos

Number of participants: 217

Lista de Classificações

0 pontos: –

10 pontos: –

20 pontos: Guigui, Leandro, $ LULALADRÃO $, Carlos Eduardo

30 pontos: Pedro, Lorenzo Lolex, Guarana, RGC, Roberto Filho, Raí Guedes

40 pontos: Tropatomas, Tone, Filipe Dâmaso, Crisjessy, HUGOMARIA17201720172017, Huellisson Camargo, Lucas Kanellis, pillows, THE FIEND MITO, Patrícia Santos, ROOOB VAAAN DAAAM !!! 👌👌👌👌👌👌👌👌👌, Lucas, Victor Oliveira68, Big Black Machine, tim36, Marcelo Antunes7777777777, Jailson Mendes, Kevyn 😍

50 pontos: Rafaellllll, Ari Hardy, The Dark Evil, Gghgghhftres46yy7uf😂😂😂, Zé, SOSN, Diogo Farinhovsky, HeaCostaPT, Sandro Castanho, Adriano Portugal, João Bernardo, Tereza Fatima, Jimm Dugann, Gonçalo Mendes, Afonso, João Vitor Ex, Edudex, 🙈🙋‍♂️🙊, hugothelegendkiller1987, Ricardo Martins, ROBERTINOOOOO, ruben🌚🤘, PauloAlexandre973, DheFan, ESFEROVITEFC, Wwfback, BrokenBro, Benin, Sheamus17, SMLLR, MNeves14598, ##### ######### ########, QWERTYUIIPASDFGHJKLZXCVBN, LuSKAByThESeaBR, Eduardo, Nhaaa, Daniel, ANDRII, Nadal20, Carlos Santos, Orochinho, RRODRIGO, Manloy, Edjandro Martins, Won8 Garcia DK97, JP Anderson47, JP Card4747, JPAG4747, JPAG4747 Couto, Dancolor, Tozé, Robson Santos Buraen, ATIREIOPAUAOGATO, Mario R Magalhães, Bruno Bershka Pinto FCP, The Demon Jorge, OliveiraSS, Dina, Hems Spencer | , StarShadow98, *** DragoNando ***, ºªºªjoao.PMATOSºªºª, MTC20 ,? 04! DUKE! 04 ?, HP7, XANO122000, Fábio santos, Grilovsky

60 pontos: João Sousa, Guigomes1510, Fernando Nogueira Santos, Raúl Mateus, GuiRibeiro, MTC

70 pontos: DCinza, Rui jesus messias, Ricardo, CAIO STYLES, Rauls Helden, thisbitchemptyyeet, McAllister, Lauro, Flávia Esdeath, Dragoking, Lucas Mateus, Kelvyn de Jesus, Blacky613, Jay’T, André Rosa20, Carlos Eduardo, L26MC, Zeplferreira, Fim De Semana Maluco, KORTEZ, André, Gonçalo25, Ricmarau18, pacheco003, Adriana96, – NATAN OS -, Krvak the best, João Pedro, Emerson Thiago, PETER NINES **************, MiguelPinheiro171997, Vini Kross, Duarte Silva, JMagno

80 pontos: Rúben Regadas, LourencoRB, Oliveirinha.95555, Xangai85, 🔥❤️BRUNO❤️🔥, Rafaelsillers, Showstealer, Ethan Parker, TEX, Phoskitos, PEDRO HENRIQUE PEPESSS, Cloud Black, João Gabriel LR12 Pavan Cordeiro, Isabela, JCForinge, TheLaun , Bruno Curado (FXDE2BLXCK), Filipe Bryan, Felipe, MGCPUNK43408, DAVID MACHADO 12345678910, hd26, Cfmp10, PedroSilva94, Samu1452365416632, 🔥🔥🔥 Luke Harper 🔥🔥🔥, JOÃO ESTEVEEEEEEEEEEEES, Toko, Faria, Ruia🌏73, Ceiton, Mandia, Cleiton, Cleiton, Cleiton, Cleiton, Cleiton, Cleiton, Cleiton, Mandia ⛔🇵🇹🇵🇹💲💲, Pinexman, 🤘🤘🤘Jrdg an, Anthonioroberto, Daniel Arruda Nash, Gustavo Justo, Leônidas, PM14, TakerVanDerVaart23, Motinha_77, jheiferson13, 👍👍Pedro222⛩️💐🎁, Hsu wist akdkfjshsbfjs, DiogoCastanho, Eduardo h ., SLBENFICA1904, Fabio Biz, Claudio Dragao Novira, Sara ro

90 pontos: Fabio, Jorge Luiz

100 pontos: –

Obrigado a todos os que apostaram!