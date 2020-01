SAN JOSE, California (T3) -Her shadows were his arrests despued with drug addicts, secuestrar y agrredir sexemente una joven de 14 años, dijo la policía de San José.

Fox 10 News informed that the joven “marcó a sus amigos” el martes diciendo que fue secuestrada por tres hombres y que no sabía dónde estaba.

Sus amigas luego usaron el servicio de ubicación de Snapchat para localizar a la joven de 14 años y llamaron al 911.

The policía pudo localizar au adolescente, según los informs, encontraron en une motel.

Thomas Vazquez, el hombre que presuntamente secuestró a adolescent fue arrestado por secuestro, encarcelamiento falso y violación por cargos de intoxicación.

Los detectives say that Vázquez conoció in adolescence ese día y le dio drogas that la dejaron unconscious.

Fox 10 dijo que otros dos hombres, Antonio Quirino Salvador and Hediberto González Avarenga, fueron arrestedados por ayudar a Vázquez.

Ambos hombres también fueron detenidos por cargos de secuestro y conspiración.