(CNN Español) – El actual gobierno de Guatemala anunció el rompimiento definitivo de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, informó la agencia oficial of noticias del país, AGN.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien tomó posesión este martes, hizo el anuncio ante periodistas luego de sostener una reunión con el secretario general de la OEA Luis Almagro en su despacho del Palacio Nacional de la Cultura este jueves.

El anuncio de rompimiento de relaciones diplomáticas include el regreso a Guatemala del único diplomático que todavía permanece en Venezuela y el cierre de la embajada de Guatemala en ese país, según reported the agencia del gobierno guatemalteco.

Giammattei había hecho el anuncio de esa decisión tras ganar la elección. In November, Giammattei the dijo at CNN: “Procederemos a reconocer al gobierno encabezado por el presidente designado Guiadó y su embajadora. No tendremos relación ninguna con el señor Maduro “. Incluso, advirtió que “trabajaremos porque hayan elecciones democráticas y restablezca la institucionalidad au Venezuela”.

In octado pasado, Giammettei quiso entrar a Venezuela portando un pasaporte italiano para reunirse con Guaidó y las autoridades le negaron su ingreso.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, says that Giammattei “ha ha lanzado a los pies de Donald Trump de inmediato”.

El ciudadano italiano que Preside la hermana República de Guatemala se ha lanzado a los pies de Donald Trump de inmediato. Con certeza su gobierno will convert otro chiste de mal gusto que veremos pasar y secarse. Nuestro respeto y afecto al digno pueblo guatemalteco. https://t.co/2tPjEtE4SJ

