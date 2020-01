Hong Kong (CNN) – China Report – 139 cases of neumonia causada por una nueva cepa de coronavirus, incluida una tercera muerte, medida que el brote propagá más allá de la ciudad donde se identificó por primera vez el virus.

Las autoridades de salud en Beijing confirmaron el moons dos casos del nuevo coronavirus, mientras que las autoridades de Guangdong reportaron un caso en Shenzhen, la primera confirmación de las autoridades de que el misterioso virus se ha extendido a nivel nacional más allá de la ciudad de Wuhan, in el centro del país. It is created that the very pacientes visitaron Wuhan, según las autoridades.

Corea del Sur también confirmed that it was the best case for the virus and the moons, and there was much to say that it was extended and brote sprouted in China, from Tailandia and Japan.

(Photo by Christian Keenan / Getty Images)

Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (CDC), una mujer de 35 años llegó al aeropuerto internacional de Incheon de Seúl desde Wuhan. Fue puesta en cuarentena y su condición es estable, dijeron los CDC.

The Comisión de Salud Municipal de Wuhan announced that 136 nuevos pacientes fueron diagnosticados con el virus el sábado y el domingo. De ellos, una persona murió, dos están en estado crítico y 33 están en estado grave, según las autoridades.

Los nuevos casos han llevado el número total of personas in China diagnosticadas con el virus a 201, a significant salto de los 62 reportados el fin de semana.

The local autoradades también han comenzado a reportar sospechas de infecciones. El moons por la mañana, las autoridades de salud en Shenzhen, al otro lado de la frontera de Hong Kong, dijeron que están monitoreando a ocho pacientes que han sido puestos en cuarentena para recibir tratamiento. In the provincial costera of Zhejiang, the authorities informaron of cinco casos sospechosos de personas that visitaron Wuhan.

The spread of the brote occurs cuando el país se prepara para las vacaciones del Año Nuevo Lunar a finales de esta semana. Durante este período de vacaciones, generally cientos de millones de chinos viajan por todo el país y en el extranjero.

The semana pasada, detectaron tres casos fuera de Chine: back in Tailandia y uno in Japón. Todos los casos han sido vinculados a Wuhan.

“Creo que los turistas chinos llevarán el virus a muchos otros países de Asia en los próximos días, debido a sus viajes al extranjero durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar”, said a CNN professor el David Hui Shu-cheong, expert in breathing the Universidad China of Hong Kong.

El brote de neumonía surgió el mes pasado en Wuhan, la ciudad más grande del centro of China there is an important transport punto. Las autoridades en Chine han relacionado las virecciones con un mercado de mariscos y vida silvestre de Wuhan, que ha estado cerrado desde el 1 de enero para evitar una mayor propagación de la enclermedad.

El 8 de enero, científicos chinos identificaron el patógeno como una nueva cepa de coronavirus, en la misma familia del síndrome respiratorio agudo severo y mortal (SARS).

El domingo, OMS dijo en tuit que, “según la última información recibida y el análisis de la OMS, hay evidencia de transmissionión limitada de humano a humano” del nuevo virus

“Esto está en línea con la experiencia con otras enfermedades respiratorias y in particular con otros brotes de coronavirus”, Agregó.

So well el nuevo virus no ha mostrado tasas de mortalidad como el SARS, that infected more than 8,000 personas y mató a 774 en una pandemia que arrasó Asia in 2002 y 2003, a nuevo estudio del Imperial College London suggests that it is likely that the the cantidad of infecciones in Wuhan is greatly underestimated.

“The detection of very large numbers of people fleeing from China is of concern. Calculamos, con base en los datos de vuelo y población, que solo hay una probabilidad entre 574 de que una persona infectada en Wuhan viaje al extranjero antes de buscar atención médica. Esto implica que podría haber más de 1,700 casos en Wuhan hasta ahora, dijo a CNN Neil Ferguson, científico de brote de enfermedades of Imperial College London.

El viernes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. anunciaron that tres aeropuertos estadounidenses –in Nueva York, San Francisco y Los Ángeles– comenzarán has examined a los pasajeros que llegan de Wuhan para detectar signos del nuevo virus, siguiendo medidas similares tomadas por gobiernos en Asia.

In Wuhan, install infrared termometers in aeropuerto, estaciones de trenes, terminales de autobuses y muelles de pasajeros para medir la temperatura de los pasajeros que salen de la ciudad desde el 14 de enero, según Chen Xiexin, vicealcalde de Wuhan, quien fue citado el domingo por el medio estatal. China Daily.

Las medidas se impusieron hasta cinco semanas después del inicio del brote, por lo que innumerables pasajeros salieron de la ciudad sin ser examados.

Eric Cheung, Yoonjung Seo and Angela Dewan contributoron este Informe.