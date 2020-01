Drew McIntyre makes his first appearance at Brock Lesnar

Drew McIntyre and WWE winner Drew McIntyre are unable to stop WWE Raw, and there are rumors that “Scottish Psychopath” may reach WWE winner Brock Lesnar for the men’s Royal Rumble Match adversário na WrestleMania 36.

Drew McIntyre offers a number of options for personal use and for the face and heel. Among other things, you can access the following information about TV insiders:

You will be welcomed to a Minha Carreira in no time. Tudo se está a compor e estou a mais oportunidades, so gostava de um dia um título máximo na WWE. Eu já tive os meus altos e baixos e aprender a lidar com isso. No wrestling precisas de ter muita paciência and probl te podes deixar afectar quando like coisas probl correm da forma como esperarias. Muitas pessoas perdem a cabeça nessas fases, mas eu já sei lidar com elas.

Eu nunca disse que era um face ou um heel. Atualmente tenho mostrado around pouco mais do verdadeiro eu. Quando regressei ao Raw, is a quick game. Eu falei em comer carcaças and coisas do género, and isso disch era eu. Eu era um heel grande and forte para os faces enfrentarem. Tive alguns grandes momentos, até mesmo na WrestleMania. Nos últimos meses, tornou-se claro pelo meu próprio chefe, Paul Heyman and toda a equipa criativa, que queriam ver mais do meu verdadeiro eu nos shows.

Quando recebi o OK in case I get a divertir. Come to Drew Galloway, o verdadeiro eu. Aquele que foi bem sucedido fora da companhia e até mesmo no NXT. Acho que quando o público viu que eu me estava a divertir, começaram a divertir-se comigo. Essa é a chave. Not a passado that is not for a relacionar com “gigante” and assustador escocês que espanca pessoas a toda a hora. Eles vêm a minha personalidade. Agora, o que veem na televisão, so your mesmo.

Para além destas declarações, Drew McIntyre também falou especificamente das promos que maioritariamente todas scriptadas. O lutador esclareceu o assunto dizendo o seguinte:

Penso que o maior problema é que eles entregam-te um script e pedem-te para ler todas as linhas tal e qual como está escrito. Isso disch é assim para toda a gente. São Te Dada’s guidelines. The answer to this question is aquilo que e colocar and prices and a personal rating have been submitted. Caso probl o consigas fazer, é porque disch A Tua Personagem ou A Situação Em Causa.

Aqueles que publicamente começaram a criticar isso, são aqueles que probl percebem isso. Do tens essa liberdade. Claro que estas confinado àquela história. Não podes começar a dizer tudo e mais alguma coisa se isso probl fizer sentido a história que pretendes passar. Consegues passar a tua mensagem. O ambience é muito mais solto. Vai lá e coloca-te over. Isso é algo que, caso consigas, resultará muito bem.

Drew McIntyre and Drew McIntyre will meet current WWE champion Brock Lesnar. O lutador escocês disse:

O Brock Lesnar is not a Royal Rumble Como WWE Champion. Ele é around atleta único e seria interesting enfrentá-lo. Eu ainda disch enfrentei o Brock Lesnar desde que voltei. Ele dominava-me quando eu era maize jovem, porque probl estava pronto para o enfrentar. Agora estou maior e mais forte, e tenho muito mais experiência do que tinha antes. Estou entusiasmado com a possibilidade disso poder acontecer.

O que achas destas declarações de Drew McIntyre?