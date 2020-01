(CNN Español) – Hora y media antes del amanecer, Barry Butler comienza su jornada que lo llevará a tomar las fotografías del paisaje urbano of Chicago más impresionantes de años recientes.

A sendero mágico en Irlanda, quizás el que usa un duende (Cortesía: Barry Butler Photography)

Nacido en Irlanda resides there in Chicago, desde muy joven learned that in la vida todo llega knew tiempo. Su pasión es el hockey sobre hielo y esa pasión le cambió el destino. During a juego, hace 25 años, recibió a golpe that the fracture severely clavícula.

Barry Butler, una fractura la cambió la vida (Cortesía: Barry Butler Photography)

“A big bucks, big remedios”

Con la clavícula destrozada y con ocho meses sin poder hacer mucho con un brazo, Butler understood una cámara fotográfica y un trípode le serveía de brazo, yí aprendió el oficio.

Recuerda que eran tiempos en los que había que comprar película para tomar fotos. A costaba caro error appears in the photo había que esperar que la revelaran.

“Fue una buena manera de comenzar porque con película uno tenía que aprender a tomar una imagen y hacerlo bien. By eso es that hoy me resulta fácil tomar la foto, descargar el material en la computadora y, enos 30 segundos, publicarla en las redes sociales para que la gente la disfrute “, dice.

Miles of seguidores de sus cuentas en Facebook, Twitter (@ barrybutler9) and Instagram (barrybutler) esperan la sorpresa fotográfica del día. Sus amigos lo impulsaron a crear a sitio en Internet para que el público disfrute de su trabajo.

Butler asegura que no manipula las fotografías y que su su intención es mostrar una versión auténtica de lo que vio y de lo que fotografía.

A caprichoso amanecer in Chicago (Cortesía: Barry Butler Photography)

El fotógrafo estadounidense Ansel Adams dijo: “Una fotografía se obtiene sabiendo dónde pararse”. Barry Butler learned a talk about pararía cuando, desués de una pasantía en una local radio, consiguió a trabajo de reportero de tránsito that included dirtying trabajar a bordo de un helicóptero.

Chicago, the ideal ciudad

Desde las alturas learned to hear the geography of Chicago y comenzó a prestar atención a la gama de colores del amanecer y el atardecer que iluminan el horizonte quebrado de la ciudad y el lago Michigan.

Las fotografías que publica en las redes sociales al menos dos veces al día son resultado de una planificación minuciosa que comienza con 24 horas of anticipación y actualizaciones a lo largo del día.

A quien madruga, el lago ayuda (Cortesía: Barry Butler Photography)

“Reviso la información meteorológica. Para mí son ses las las nubes porque dan textura y personalidad, los vientos y todas las variables que puedan hacer de una foto algo especial ”, señala. Agrega: “También see a explorar el lugar porque, especialmente en el invierno, el paisaje cambia a menudo. Tengo que asegurarme de lo que encontraré al día siguiente porque no me gustan las sorpresas ”.

Otro factor para tener en cuenta es la coordinationación porque a veces the imagen que desea captar toma mucho tiempo.

Para el fotógrafo, señala, lo important es saber utilizar el tiempo.

“Estoy en el sitio una hora antes del amanecer y puedo tomar fotos hasta una media hora después de que dirty el sol. Tomar la foto propiamente toma solamente unos 45 minutos o menos, según como se desarrollen las condiciones ”.

“Lo más important en fotografía es la paciencia”

“Es como un pintor que no solo necesita trabajar el cuadro poniendo unos colores y quitando un poco de aquí o de allí para hacer su obra. Lo mismo pasa con la fotografía, dedico tiempo para que salga la foto. Una vez tomada, me quedo unos minutos porque uno nunca sabe lo que puede pasar ”, subraya.

Además de paciencia, la fotografía le ha Ensñado a Butler a serque porque, aunne tiene une plan preparado y sabe que en algunos casos solo tiene unos minutos para tomar una foto, puede aparecer une imprevisto que quiss llegue a ser fa icónica.

Flexible

El desconocido que estuvo a punto de arruinar la toma (Cortesía: Barry Butler Photography)

Atardecer inapacible del otoño de 2013, cuando esperaba el momento preciso para comenzar a tomar sus fotos en el malecón del lago Michigan, a hombre that caminaba por allí is atravesó en la sesión.

“Había planificado esta toma, sabía que el sol estaría en un ángulo que iluminaría las hojas doradas del árbol en el otoño, in November. Quería mostrar las hojas en la foto. Yo esperaba y esperaba y justo cuando el sol iba a iluminar las hojas, este señor aparece caminando de aquí para allá. Él estaba a 15 metros de donde yo encontraba. Debo confesar what thought muchas palabrotas porque solo contaba con 10 minutos para mi toma y este hombre iba a arruinar mi foto ”, recuerda Butler con entusiasmo.

Agrega: “Thought that it would be as good as it was, and so it felt in the bank.” Quedé pasmado. Feels in el lugar precise, quickly, since you recompose the photo, hice a poco of zoom y the tomé. Quizá estuvo sentado unos 10 segundos y flee. Fue una sola foto ”.

Hasta ahora, Butler no sabe quién era el hombre. Tras sacar la foto vio el visor de su cámara y cuando levantó la vista, el hombre había desaparecido.

“Para mí, these moments of destaca la importancia de tener paciencia y de no dejar que las cosas se derrumben. Al igual que en la fotografía, uno puede planificar todo lo que desea, pero la vida nos puede dar sorpresas, pero uno puede afrontar las crisis, las cosas se resolverán ”, reflexiona.

Butler recuerda que poco después, la alcaldía cambió toda the configuration of the zona donde tomó la foto. Consider that the imagen es única y que siente afortunado de haberla captado.

De la misma manera que la madre naturaleza à Chicago ofrece un otoño colorido, los inviernos pueden ser crudamente fríos y para algunos, como Barry Butler, son el paraíso.

Buen equipo y buena ropa para soportar el frío de Chicago (Cortesía: Barry Butler Photography)

Armado de un buen equipo fotográfico que puede soportar temperaturas polares y vestimenta especial que presta abrigo a temperaturas de -73 ° C, Butler disfrutó el vórtice polar de 2019. Chicago will build up to temperaturas bajas.

The temperature in Chicago built long last el vórtice polar of 2019 (Cortesía: Barry Butler Photography)

“Solamente duró tres días”

Con températura que llegaron à los 30 ° C bajo cero y la sensación térmica de 47 ° C bajo cero, varias empresas y las escuelas de Chicago cerraron.

“Una cámara profesional te permite estar fuera, no tomar mejores fotos”

Barry Butler and su cámara estaban fuera tomando imágenes impresionantes que captaron la atención de las televisoras locale y nacionales.

Un momento único. El amanecer durante el vórtice polar, el vapor del lago y una sensación térmica de -47 ° C (Cortesía: Barry Butler Photography)

“El paisaje cambiaba cada hora. El vapor maravilloso causado por las temperaturas opuestas del agua y del aire. El río y el lago estaban congelados. Fue un momento realmente mágico ”, evoca Butler.

“The mezcla del vapor elevándose del lago Michigan y el sol naciente crearon unos colores unusualus. Cuando tomé the photo encantó me, tell me that iba a ser especial. Cuando la vi lo primero that thought fue que parecía a cuadro de (Claude) Monet ”, señala.

Patagonia, spectacular

El glaciar Perito Moreno dejó a Barry Butler sin palabras (Cortesía: Barry Butler Photography)

Tras el invierno de Chicago, Barry Butler viajó por primera vez a América del Sur. Sostiene que los paisajes de la Patagonia chilena y argentina son sorprendentes y une reto para la planificación y la paciencia de un fotógrafo porque las montañas tienen su propio sistema climático.

In Argentina, su plan era fotografiar el atardecer sobre el glaciar Perito Moreno, pero las nubes le tenían una sorpresa.

Butler cuenta: “La nube iba en círculo, casi como un tornado, de pronto esa cosa abre y sale el sol por la montaña y aparece un halo”.

The lenticular nube leaks indescribably, dice. Think that no podia haber nada mejor que ese paisaje. No había visto nada parecido in Estados Unidos or in Irlanda.

Butler espera el momento preciso para comenzar a tomar las fotos in compañía de sus asistentes Ajax y Tuskar (Cortesía: Barry Butler Photography)

Cada amanecer y atardecer, Barry Butler estará en algún lugar de Chicago, hoping peacefully that the naturaleza caprichosa ponga sus mejores y coloridas galas para el disfrute for miles of personas.