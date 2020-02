Carolina del Sur has a basic fee of $ 100,000

CNN News

(CNN) – One year after Carolina’s birth, 500,000 points for 100,000 points for a lottery and one day after birth, literally.

El hombre, cuyo nombre no figura en la Lotería de Carolina del Sur, has a lottery with Palmetto Cash 5 and petrol BP de Newberry, Carolina del Sur.

No encounter with the ganadors and the base was found. Pero mientras tomaba and sorbo de café, se dio cuenta de que había comprobado la fecha wronga.

Regresó a la basura y miró los números una vez más. Fue entonces cuando su mundo se detuvo: notó que en realidad había ganado.

LEE: You will receive a $ 200,000 lottery award and quimio therapy

The Boleto Ganador is the last day of the day.

“Revisé los resultados del día anterior”, one year after the Lotería de Educación de Carolina del Sur.

“No podía creerlo”.

You will receive 100,000 points for a plan that you can use to secure your money for an unrestricted university. Y el BP que vendió el boleto al hombre recibió una comisión de 1,000 dólares.

¿La lección? Revisa tus boletos dos veces, por si acaso.