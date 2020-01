(CNN) – Because the fiesta recién comienza para Billie Eilish, de 18 años.

The cantante arrasó con los cuatro premios principal de los Grammy 2020: mejor artista nuevo, grabación del año, álbum del año y canción del año. También rose to casa el premio a mejor to pop vocal album, sumando a total of Cinco Grammy.

Y estas victorias han hecho historia.

Eilish es el intérprete solista más joven en ganar el premio de álbum del año. El re pertenecía a Taylor Swift, quien ganó el premioa ​​los 20 años por “Fearless”.

LEE: Billie Eilish triunfa en los Grammy 2020. Esta es la lista de los ganadores

Los nominados para el álbum del año eran Bon Iver (“I, I”), Lana Del Rey (“Norman F *** ing Rockwell”), Eilish (“When we all fall asleep where do we go”), Ariana Grande (“Thank you U, Next”), ELLE (“Solía ​​conocerla”), Lil Nas X (“7”), Lizzo (“Cuz I Love You”) and Vampire Weekend (“Father of the Bride”).

Mientras aceptaba el premio a álbum del año, Eilish parecía totalmente sorprendida.

“¿Puedo decir que creo que Ariana lo merece?”, Dijo.

Eilish también convirtió en la primera mujer y la segunda persona en ganar los premios de grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor artista nuevo en el mismo año.

El primer artista en hacerlo fue Christopher Cross in 1981.

Adele también ha ganado los cuatro trofeos, pero en tres años.

Eilish tenía seis nominaciones, al igual que la nominada como mejor artista nueva Lil Nas X.

Lizzo, quien tenía el mayor número de nominaciones este año, ocho altogether, rose a very short time.